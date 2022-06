Femminicidio: Conzatti (Iv), 'non c'è sconto di pena per uomini in centri di recupero' (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu (Adnkronos) - "Leggo sulla stampa che riguardo alla vicenda dell'atroce doppio femmincidio di Vicenza ci sarebbero critiche riguardo alla rete di recupero degli uomini autori di violenza, dato che il killer era in cura per episodi reiterati e denunciati dalle due donne. Ora, chiariamo subito una cosa perché sennò rischiamo di danneggiare un percorso che sta dimostrando di avere successo nella metà dei casi e che in Spagna ha contribuito ad abbattere il numero dei femminicidi. Non esiste e non è previsto alcuno sconto di pena se si frequentano i corsi per uomini autori di violenza". Lo scrive su Facebook la senatrice di Italia viva Donatella Conzatti, segretaria della commissione Femmincidio. "La strategia deve essere completa e prevedere molte azioni integrate così come la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu (Adnkronos) - "Leggo sulla stampa che riguardo alla vicenda dell'atroce doppio femmincidio di Vicenza ci sarebbero critiche riguardo alla rete didegliautori di violenza, dato che il killer era in cura per episodi reiterati e denunciati dalle due donne. Ora, chiariamo subito una cosa perché sennò rischiamo di danneggiare un percorso che sta dimostrando di avere successo nella metà dei casi e che in Spagna ha contribuito ad abbattere il numero dei femminicidi. Non esiste e non è previsto alcunodise si frequentano i corsi perautori di violenza". Lo scrive su Facebook la senatrice di Italia viva Donatella, segretaria della commissione Femmincidio. "La strategia deve essere completa e prevedere molte azioni integrate così come la ...

Pubblicità

TV7Benevento : Femminicidio: Conzatti (Iv), 'non c'è sconto di pena per uomini in centri di recupero' - -