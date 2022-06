(Di venerdì 10 giugno 2022) Lunga intervista al Corriere della Sera (edizione di Torino) per Alessandro D'Avenia, docente e scrittore. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : D’Avenia: “Basta docenti in burnout, ormai siamo diventati dei burocrati” -

Corriere della Sera

... nela lettura, per scoprire che quei due brani danno voce ...pezzi di musica potessero confermare quello che Alessandro'...pezzi di musica potessero confermare quello che Alessandroci ...Alessandro- 23 maggio 2022 I tuoi preferiti Salva questo articolo e ... non, fa soffrire. Nel giovane skater il dolore ... Alessandro D’Avenia: proviamo a inaugurare una scuola nuova, che non faccia scappare