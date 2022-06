Pubblicità

Agenzia_Ansa : Cristoforetti a Mattarella: 'Di nuovo benvenuto a bordo'. Alle sue spalle la bandiera che il presidente le aveva co… - elena_lossi : RT @Tg3web: 'Benvenuto a bordo qui c'è la bandiera che mi ha donato', le parole che Samanta Cristoforetti ha rivolto al Presidente Mattarel… - graziellacesari : RT @Agenzia_Ansa: Cristoforetti a Mattarella: 'Di nuovo benvenuto a bordo'. Alle sue spalle la bandiera che il presidente le aveva consegna… - Tg3web : 'Benvenuto a bordo qui c'è la bandiera che mi ha donato', le parole che Samanta Cristoforetti ha rivolto al Preside… - AgenziaVISTA : “Benvenuto a bordo”, Samantha Cristorofetti saluta Mattarella in collegamento con stazione spaziale #astrosamantha… -

Roma, 10 giugno 2022 "", con queste parole l'astronauta Samantha Cristoforetti saluta il Presidente della Repubblica Mattarella in collegamento con la stazione spaziale. / QuirinaleCristoforetti ha salutato Mattarella con un "di nuovo a!". Alle sue spalle, la bandiera italiana che il Presidente le aveva consegnato a gennaio.welcome kit di benvenuto in cabina", ha proseguito. "Dopo le 18 buche, una volta tornati a bordo della Costa Smeralda, ci si può sbizzarrire tra 13 piscine e idromassaggi, 19 bar & lounge e 11 ...Venerdì, 10 giugno 2022 Home > aiTv > "Benvenuto a bordo", Samantha Cristorofetti saluta Mattarella in collegamento con stazione spaziale (Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2022 "Di nuovo benvenuto a bor ...