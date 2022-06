ASCOLTI TV 9 GIUGNO 2022: LE REPLICHE DI DON MATTEO (17,6%) E SCHERZI A PARTE (13,8%), DEL DEBBIO (8%), MATTINO 5 OLTRE IL 21%, RAC VOLA (28,1%) (Di venerdì 10 giugno 2022) Don MATTEO 12 ASCOLTI TV 9 GIUGNO 2022 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2675 35.34 PT – 6650 36.48 24 – 2928 38.96 PT – 7178 39.38 Fascia 7-9 – 698 15.15Tg1 Mattina – 665 14.30Tg1 – 944 19.03UnoMattina Estate – 701 15.69Camper – 1331 13.73Tg1 – 2877 23.34Referendum 2022 – 892 8.08Don MATTEO – 794 8.26Don MATTEO – 950 11.38Sei Sorelle – 1014 12.90Tg1 – 1055 13.60Tg1 Economia – 1138 14.83Estate in Diretta – 1474 17.91Reazione a Catena – 2441 23.79Reazione a Catena – 3781 28.07Tg1 – 4471 27.14Soliti Ignoti (R) – 4113 22.11Don MATTEO (R) – 2880 17.59 1270 14.22 280 16.06 2043 20.57Porta a Porta – 605 9.71 Prima Pagina – 549 17.80Tg5 – 1183 23.92MATTINO 5 News – 963 21.26MATTINO 5 News ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 10 giugno 2022) Don12TV 9· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2675 35.34 PT – 6650 36.48 24 – 2928 38.96 PT – 7178 39.38 Fascia 7-9 – 698 15.15Tg1 Mattina – 665 14.30Tg1 – 944 19.03UnoMattina Estate – 701 15.69Camper – 1331 13.73Tg1 – 2877 23.34Referendum– 892 8.08Don– 794 8.26Don– 950 11.38Sei Sorelle – 1014 12.90Tg1 – 1055 13.60Tg1 Economia – 1138 14.83Estate in Diretta – 1474 17.91Reazione a Catena – 2441 23.79Reazione a Catena – 3781 28.07Tg1 – 4471 27.14Soliti Ignoti (R) – 4113 22.11Don(R) – 2880 17.59 1270 14.22 280 16.06 2043 20.57Porta a Porta – 605 9.71 Prima Pagina – 549 17.80Tg5 – 1183 23.925 News – 963 21.265 News ...

