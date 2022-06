Arsenal: grande budget per la campagna acquisti (Di venerdì 10 giugno 2022) Nonostante la mancata qualificazione in Champions League, l'Arsenal ha intenzione di spendere più di 100 milioni di euro per il mercato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Nonostante la mancata qualificazione in Champions League, l'ha intenzione di spendere più di 100 milioni di euro per il mercato...

Pubblicità

sportli26181512 : Arsenal: grande budget per la campagna acquisti: Nonostante la mancata qualificazione in Champions League, l'Arsena… - sportli26181512 : Milan, altra concorrente per Botman: Sven Botman, grande obiettivo per la difesa del Milan, potrebbe volare in Ingh… - vivperelmilan : RT @IlBuonFabio: Stando a quanto appreso da MilanNews, come alternative a #Botman, oltre il sempre valido #Bremer, si segue con grande atte… - Danielee1899 : RT @IlBuonFabio: Stando a quanto appreso da MilanNews, come alternative a #Botman, oltre il sempre valido #Bremer, si segue con grande atte… - MaruFilali : @octopaul_ @NonSoloJuve No, semplicemente il giocatore voleva finire l’anno li perché sapeva che l’anno prossimo i… -

Juventus, a rischio la permanenza di Morata: si va verso il ritorno all'Atletico ... sempre in prestito o a titolo definitivo, all' Arsenal , a caccia di un attaccante. Se Morata dovesse andare via, la Juventus dovrebbe fare un grande colpo in attacco, visto l'addio di Paulo Dybala ... Simeone, sul Cholito piomba l'Arsenal ...l'argentino La grande stagione di Simeone ha attirato l'attenzione di alcune big italiane, ma non solo. Sul Cholito piombano gli occhi vigili della Premier League e in particolare dell'Arsenal. Come ... Cagliari News 24 Simeone, sul Cholito piomba l’Arsenal Anche i gunners si mettono sulle tracce del Cholito Simeone. Concorrenza per i club italiani che avevano puntato l’argentino La grande stagione di Simeone ha attirato l’attenzione di alcune big italia ... Ritorno di fiamma, colpaccio Roma: Mourinho può esultare La Roma torna nuovamente a farsi avanti per i big: ritorno di fiamma e Mourinho accontentato, c'è il ritorno di fiamma. ... sempre in prestito o a titolo definitivo, all', a caccia di un attaccante. Se Morata dovesse andare via, la Juventus dovrebbe fare uncolpo in attacco, visto l'addio di Paulo Dybala ......l'argentino Lastagione di Simeone ha attirato l'attenzione di alcune big italiane, ma non solo. Sul Cholito piombano gli occhi vigili della Premier League e in particolare dell'. Come ... Simeone Arsenal, i Gunners piombano sul Cholito Anche i gunners si mettono sulle tracce del Cholito Simeone. Concorrenza per i club italiani che avevano puntato l’argentino La grande stagione di Simeone ha attirato l’attenzione di alcune big italia ...La Roma torna nuovamente a farsi avanti per i big: ritorno di fiamma e Mourinho accontentato, c'è il ritorno di fiamma.