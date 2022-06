Aguero, che classe! Assist e gol nella partita di calcetto | VIDEO (Di venerdì 10 giugno 2022) Sergio Aguero, lo scorso 31 ottobre, è stato costretto ad un ritiro anticipato per problemi cardiaci. L'argentino è sceso in campo per una partita di calcetto e ha incantato con la sua classe. Ecco il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 giugno 2022) Sergio, lo scorso 31 ottobre, è stato costretto ad un ritiro anticipato per problemi cardiaci. L'argentino è sceso in campo per unadie ha incantato con la sua classe. Ecco il

Pubblicità

totofaz : @MarchinoOrla80 Non mi riferivo a Lauti (che casomai a me ricorda molto più Aguero) ma al suo sostituto entrato nel… - fra_sessa : In pochi conoscono #Lautaro come Fabio Radaelli, l'uomo che lo ha visto all'opera con il Liniers di Bahia Blanca e… - MarcoElliottOUT : @avaragemilanfan @AntoVitiello Allora Aguero non doveva andare al City all'epoca, infatti kaka che no ci è andato è finito subito dopo - marco171292 : @ale87bs Gol ai gironi da 40metri (fino a quel momento eravamo fuori dalla coppa che poi abbiamo alzato), assist su… - ngigneGra : Sbavo dietro le giocate di #DiMaria da quando lo vidi all'opera nella mitica Olimpica assieme a Messi-Riquelme-Ague… -