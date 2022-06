Vicenza, Zlatan Vasiljevic e l’inutile riabilitazione: non si smette di essere violenti in pochi mesi (Di giovedì 9 giugno 2022) Cronache di morti annunciate. Questo sono buona parte dei femminicidi che avvengono in Italia. Così è stato il femminicidio di Lidia Miljkovic, assassinata due giorni fa, a Vicenza, da Zlatan Vasiljevic dopo anni di violenze e minacce gravissime (per farvi un idea, leggete qui). Un calvario cominciato nel 2011. Quest’uomo prima di suicidarsi ha lanciato due granate contro automobilisti di passaggio ed ha assassinato anche l’attuale compagna Gabriella Serrano. L’odio per le donne consumato in una furia omicida includeva anche lei, testimone diretta del femminicidio di Lidia Miljkovic avvenuto poche ore prima. Zlatan Vasiljevic era stato arrestato nel 2019 eppoi era stato raggiunto da un ordine di allontanamento. Il Gip nel motivare l’arresto ne aveva evidenziato la pericolosità: “La perseveranza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Cronache di morti annunciate. Questo sono buona parte dei femminicidi che avvengono in Italia. Così è stato il femminicidio di Lidia Miljkovic, assassinata due giorni fa, a, dadopo anni di violenze e minacce gravissime (per farvi un idea, leggete qui). Un calvario cominciato nel 2011. Quest’uomo prima di suicidarsi ha lanciato due granate contro automobilisti di passaggio ed ha assassinato anche l’attuale compagna Gabriella Serrano. L’odio per le donne consumato in una furia omicida includeva anche lei, testimone diretta del femminicidio di Lidia Miljkovic avvenuto poche ore prima.era stato arrestato nel 2019 eppoi era stato raggiunto da un ordine di allontanamento. Il Gip nel motivare l’arresto ne aveva evidenziato la pericolosità: “La perseveranza ...

