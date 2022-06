Una. Nessuna. Centomila: dopo quasi due anni arriva il momento del concerto evento (Di giovedì 9 giugno 2022) Loro sono pronte, e voi? Due anni fa, appena prima del Covid, Alessandra Amoroso, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa ed Emma Marrone annunciavano sul palco di Sanremo il concerto evento Una, Nessuna, Centomila, per raccogliere fondi contro la violenza di genere. Sappiamo coosa è successo di lì a pochi giorni. Ma il loro impegno non è cambiato. L’appuntamento è per sabato 11 giugno al Campovolo di Reggio Emilia. Ecco i dettagli. Foto Ansa dopo che il covid le ha costrette, scalpitanti, in panchina, per un paio d’anni, eccole. Sono tornate. Una. Nessuna. Centomila. Un nome che è tutto un programma. L’appuntamento è a Reggio Emilia per il concerto evento ... Leggi su amica (Di giovedì 9 giugno 2022) Loro sono pronte, e voi? Duefa, appena prima del Covid, Alessandra Amoroso, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nni, Elisa ed Emma Marrone annunciavano sul palco di Sanremo ilUna,, per raccogliere fondi contro la violenza di genere. Sappiamo coosa è successo di lì a pochi giorni. Ma il loro impegno non è cambiato. L’appuntamento è per sabato 11 giugno al Campovolo di Reggio Emilia. Ecco i dettagli. Foto Ansache il covid le ha costrette, scalpitanti, in panchina, per un paio d’, eccole. Sono tornate. Una.. Un nome che è tutto un programma. L’appuntamento è a Reggio Emilia per il...

Advertising

SimoneTogna : Esclusiva Camaño, agente Lautaro Martinez: 'Non ho nessuna ragione per pensare ci sia anche solo una possibilità ch… - GiovaQuez : #Giletti 'In Italia c'è una grande libertà di stampa, non c'è nessuna campagna di odio verso di voi, siamo gli unic… - AlbertoBagnai : Ricordatevi dei referendum! Ecco come sono finite le accuse: - Feffe1992 : RT @RadioItalia: Manca poco a #UnaNessunaCentomila: accanto alle protagoniste @FiorellaMannoia @MarroneEmma @AmorosoOF @Giorgia @elisato… - marina82854013 : RT @Etruria72: Ogni tanto vado a rileggere i DPCM di Conte e poi quelli di Draghi e mi convinco sempre di più che nel nostro paese c'é una… -