Tre detenuti albanesi si calano con le lenzuola dal carcere di Treviso: 2 ripresi, il più pericoloso ancora in fuga (Di giovedì 9 giugno 2022) Tre detenuti di origine albanese sono evasi dal carcere di Treviso, intorno alle ore 5:00 di oggi, dopo aver tagliato le sbarre della cella ed essersi calati con le lenzuola. Due di essi sono stati subito ripresi dalla Polizia penitenziaria. Ne dà notizia Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. Il fuggiasco, di 27 anni, era detenuto su mandato d'arresto europeo per tentato omicidio, rapina, detenzione di materiale esplosivo e altri reati connessi al traffico di stupefacenti, tutti commessi fuori dall'Italia. Il Gazzettino ha pubblicato anche il video degli evasi.

