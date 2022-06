Tardiola Inail | Entro fine anno altri mille dipendenti all' Inail

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Il CProtesi dell'a Vigorso di Budrio, in provincia di Bologna, " è un cinternazionale, leader per la riabilitazione ". Le funzioni del CProtesi connotano l'approccio complessivo delle attività. Tanto che abbiamo deciso che i prossimi neoassuntia settembre, circa un migliaio di nuovi, andrtutti a turno loro a visitare il C. Infatti è là che ci si rende conto del modo di intendere la vita e le persone che ha insegnato Antonio Maglio. Lo ha detto il direttore generale dell'Andrea, intervenuto alla chiusura della giornata-evento organizzata ...