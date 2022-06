Sampdoria Giovinco | prove di rinnovo? Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sebastianpotrebbe chiudere la carriera alla: lesul possibiledella Formica Atomica Chi ha voglia di riscatto è senza dubbio Sebastian. Il 37enne giocatore dellaha disputato un paio di spezzoni di partita dal suo arrivo in blucerchiato a gennaio. Spesso fuori per infortunio, la sua volontà è quella di chiudere in Serie A. La Formica Atomica avrebbe già in ballo ilavendo per le mani la promessa fatta da Osti e Lanna. Da capire, dunque, la volontà dellanel tenersi. Il contratto scade il 30 giugno e per il momento non ci sarebbero altre offerte per il fantasista. L'articolo proviene da Calcio News 24.