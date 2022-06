Programmi TV di stasera, giovedì 9 giugno 2022. In diretta su Tv8 il Festival dedicato alla Generazione Z. Elodie canta in anteprima Tribale (Di giovedì 9 giugno 2022) Radio Zeta Future Hits Live 2022 Rai1, ore 21.25: Don Matteo 12 Replica Fiction. 12×02 Non nominare il nome di Dio invano: Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna che non riesce più a occuparsi di lei. Sofia, invece, fa i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor Serie Tv. 5×15 A modo mio: Shaun ha in cura Joan, una paziente che vive in un polmone d’acciaio. Sophie, con l’aiuto di Shaun e Lea, vuole convincerla a sottoporsi ad un intervento chirurgico che le potrebbe salvare la vita. 5×16 Lo show di Shaun: Shaun ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 giugno 2022) Radio Zeta Future Hits LiveRai1, ore 21.25: Don Matteo 12 Replica Fiction. 12×02 Non nominare il nome di Dio invano: Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insiemenonna che non riesce più a occuparsi di lei. Sofia, invece, fa i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor Serie Tv. 5×15 A modo mio: Shaun ha in cura Joan, una paziente che vive in un polmone d’acciaio. Sophie, con l’aiuto di Shaun e Lea, vuole convincerla a sottoporsi ad un intervento chirurgico che le potrebbe salvare la vita. 5×16 Lo show di Shaun: Shaun ...

CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 9 giugno 2022 - LadyGazzaLadra : RT @LConversazione: Stasera, ad esempio, invece di guardare programmi tv che ospitano propagandisti russisti, leggete qualcosa. #MarcoTarad… - LConversazione : Stasera, ad esempio, invece di guardare programmi tv che ospitano propagandisti russisti, leggete qualcosa.… - briromeo0 : Buongiorno! Tra annunci di programmi nuovi??????, spettacoli andati benissimo??????, non dimenticate la radio stasera. S… - AnnaMancini81 : Stasera in tv giovedì 9 giugno 2022, I programmi in onda -