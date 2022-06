Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Intesa con l’Inter | Dybala | primo sì”

Advertising

La7tv : #dimartedi Liste di putiniani, Giuseppe Conte: 'Vedere quelle foto segnaletiche pubblicate in prima pagina mi ha im… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? LUKAKU SI PUÒ Tutte le #notizie ?? - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? DYBALA PRIMO SÌ Tutte le #notizie ?? - Maumol : RT @repubblica: La prima pagina di oggi #9giugno - repubblica : La prima pagina di oggi #9giugno -

LaVoce del popolo

3 L'Equipè infa il punto sul mercato del Psg. Il nuovo ds Campos vuole un grande difensore centrale: lascelta è Skriniar, l'alternativa quel Botman che tanto piace al Psg.1 Il Corriere dello sport inracconta un interessante retroscena: la Roma avrebbe detto 'no' a una offerta del Psg da 60 milioni per Lorenzo Pellegrini. Prima pagina 09/06/2022 La pagina di God of War Ragnarok su PlayStation Store si aggiorna a ridosso del Summer Game Fest, ricalcando uno schema già visto.La "lista dei putiniani" del Corriere era loffia, ma quelli del Fatto che s'indignano e dicono che "prima i giornali denunciavano i dossieraggi" Hanno pubblicato per anni qualsiasi intercettazione, h ...