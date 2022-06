Plastica, tossine, salmonella: ecco la nuova lista dei cibi che non dovete mangiare (Di giovedì 9 giugno 2022) Non è la prima volta che un prodotto alimentare viene ritirato dal commercio, o per mala conservazione o a causa dei processi di lavorazione che potrebbero causare gravi problemi alla salute di chi li consuma. Negli ultimi giorni sono stati diversi i prodotti richiamati. ecco di seguito l'elenco. Primo fra tutti ha fatto scalpore il ritiro dall'Ikea della confettura di fragole per via della possibile presenza di frammenti di Plastica. Nello specifico si tratta della Sylt Jordgubb Confettura di fragole bio, 400 g. Questi i dati per riconoscerla e riportarla in negozio per avere il rimborso: lotti di produzione: 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28.Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: HAFI, Hallands Fruktindustri AB.Sede dello stabilimento:Svezia. Altri prodotti ritirati negli ultimi giorni dal Marchio Cucina ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Non è la prima volta che un prodotto alimentare viene ritirato dal commercio, o per mala conservazione o a causa dei processi di lavorazione che potrebbero causare gravi problemi alla salute di chi li consuma. Negli ultimi giorni sono stati diversi i prodotti richiamati.di seguito l'elenco. Primo fra tutti ha fatto scalpore il ritiro dall'Ikea della confettura di fragole per via della possibile presenza di frammenti di. Nello specifico si tratta della Sylt Jordgubb Confettura di fragole bio, 400 g. Questi i dati per riconoscerla e riportarla in negozio per avere il rimborso: lotti di produzione: 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28.Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: HAFI, Hallands Fruktindustri AB.Sede dello stabilimento:Svezia. Altri prodotti ritirati negli ultimi giorni dal Marchio Cucina ...

