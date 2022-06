Più aristocratica britannica di così

Leggi su iodonna

(Di giovedì 9 giugno 2022) Le aristocratiche britanniche si presentano spesso con un non so che di eccentrico. Vicine alla corte reale per conoscenze familiari, ma lontanissime alla successione al trono, sanno come distinguersi dalla folla di commoner di cui, comunque, anche loro fanno parte. È il caso di Lady Victoria Hervey, classe 1976, socialite e modella inglese,(è la figlia del sesto Marchese di Bristol), che, incontrando un’amica a Chelsea, a Londra, è stata immortalata da un fotografo con un cappotto blu con il simbolo della Union Jack. Un cappotto che si fa notare Modella e socialite, lady Victoria Hervey è stata immortalata a Chelsea, a Londra (IPA) Più patriottica dinon si può. Il tutto abbinato con un look casual, una T-shirt bianca, un paio di jeans e scarpe da ginnastica. Lady Victoria Hervey è la figlia del sesto marchese di ...