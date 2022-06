Pioggia, vento e grandinate: in arrivo due giorni di maltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Ciclone autunnale in arrivo con più di 100 mm di Pioggia, tracollo termico e venti di burrasca forte. Il mare diventerà molto mosso o localmente agitato proprio quando finiscono le scuole ed iniziano le vacanze per milioni di italiani. Il maltempo sarà protagonista per almeno 2 giorni da Nord a Sud con temporali e anche la pericolosa grandine: ma da dove arriva questo break nel lungo periodo di dominio dell’anticiclone africano Scipione? La causa è da ricercare nella spinta verso Nord del cugino Anticiclone delle Azzorre, in movimento verso le Isole Britanniche. Sul fianco orientale dell’alta azzorriana si attiverà una rapidissima discesa di aria polare marittima dal Mare del Nord verso Germania e Balcani: nella notte dalla Porta della Bora le correnti fredde ed instabili hanno infatti inferto un ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Ciclone autunnale incon più di 100 mm di, tracollo termico e venti di burrasca forte. Il mare diventerà molto mosso o localmente agitato proprio quando finiscono le scuole ed iniziano le vacanze per milioni di italiani. Ilsarà protagonista per almeno 2da Nord a Sud con temporali e anche la pericolosa grandine: ma da dove arriva questo break nel lungo periodo di dominio dell’anticiclone africano Scipione? La causa è da ricercare nella spinta verso Nord del cugino Anticiclone delle Azzorre, in movimento verso le Isole Britanniche. Sul fianco orientale dell’alta azzorriana si attiverà una rapidissima discesa di aria polare marittima dal Mare del Nord verso Germania e Balcani: nella notte dalla Porta della Bora le correnti fredde ed instabili hanno infatti inferto un ...

