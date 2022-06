Nuoto | Barelli | ' altri 48 mln in arrivo per i gestori di impianti natatori'

(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Una boccata di ossigeno per le nostre società che gestiscono". Avviate le procedure di pagamento del bando da 30 milioni di euro erogato dal Dipartimento allo Sport, sul cui sito ufficiale è possibile scaricare l'elenco dei beneficiari con cifre aumentate fino al 40% in relazione alle richieste pervenute. "I sostegni erogati a fondo perduto in favore deideglisono il frutto della campagna di sensibilizzazione e delle continue istanze promosse e formulate dalla Federazione Italianaagli organi preposti e al Parlamento negli ultimi due anni - asserisce Paolo, presidente della FIN e capogruppo di Forza Italia alla Camera - Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rappresentare non solo i problemi che stanno ...

