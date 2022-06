Napoli. Sparatoria in via Foria, i baby rapinatori: “Non abbiamo capito fosse la Polizia” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Quando abbiamo visto le moto inseguirci abbiamo avuto paura, non immaginavamo che fosse la Polizia”. Con queste parole i tre ragazzini, resisi protagonisti dell’ennesima serata di violenza a Napoli, hanno provato a giustificarsi con gli inquirenti. I baby rapinatori – di appena 14, 15 e 16 anni, tutti residenti nella zona dell’Arenaccia – sono stati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 giugno 2022) “Quandovisto le moto inseguirciavuto paura, non immaginavamo chela”. Con queste parole i tre ragazzini, resisi protagonisti dell’ennesima serata di violenza a, hanno provato a giustificarsi con gli inquirenti. I– di appena 14, 15 e 16 anni, tutti residenti nella zona dell’Arenaccia – sono stati L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

