Meloni e Salvini insieme sul palco di Verona: il video dell’abbraccio tra i due (Di giovedì 9 giugno 2022) Abbraccio tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul palco, alla manifestazione organizzata a Verona dal centrodestra a sostegno della riconferma a sindaco di Federico Sboarina. I due leader poi si sono fatti una foto insieme al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e al sindaco uscente della città. Va detto, tuttavia, che Salvini e Zaia sono saliti sul palco mentre la leader di Fratelli d’Italia stava parlando dei sindaci del centrodestra (di fatto, interrompendola). E che, a proposito di interruzioni, lo staff di Meloni ha interrotto la diretta su Facebook appena lei ha smesso di parlare (e subito prima che prendesse la parola Matteo Salvini), mentre il leader della Lega ha fatto l’esatto contrario. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Abbraccio tra Matteoe Giorgiasul, alla manifestazione organizzata adal centrodestra a sostegno della riconferma a sindaco di Federico Sboarina. I due leader poi si sono fatti una fotoal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e al sindaco uscente della città. Va detto, tuttavia, chee Zaia sono saliti sulmentre la leader di Fratelli d’Italia stava parlando dei sindaci del centrodestra (di fatto, interrompendola). E che, a proposito di interruzioni, lo staff diha interrotto la diretta su Facebook appena lei ha smesso di parlare (e subito prima che prendesse la parola Matteo), mentre il leader della Lega ha fatto l’esatto contrario. L'articolo proviene da Il Fatto ...

