Lufthansa cancella 900 voli in programma a luglio per carenza di personale Possibile sciopero estivo dei dipendenti Ryanair

(Di giovedì 9 giugno 2022) La compagnia aerea tedescaha annunciato oggi lazione di 900a corto raggioti pera causa delladidi volo. La più grande compagnia d’Europa si aggiunge alla lunga lista di vettori alle prese con questi problemi. Gli organici sono stati fortemente ridotti nei mesi della pandemia e non sono stati ricostituiti abbastanza rapidamente per far fronte alla vigorosa ripresa della domanda. La soppressione dei collegamenti interessa anche la controllata Eurowings e rappresentano circa il 5% della capacità della compagnia. “L’intera industria aeronautica, soprattutto in Europa, soffre attualmente di colli di bottiglia edi”, ha affermatoin ...

fattoquotidiano : Lufthansa cancella 900 voli in programma a luglio per carenza di personale. Possibile sciopero estivo dei dipendent… - teletext_ch_it : Lufthansa cancella 900 voli a Luglio -

Berlino, 28 feb 11:55 - Il gruppo, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, sta cancellando 30 voli passeggeri con destinazione in Russia,...Offerta Msc -, Ita attende il via libera del Mef Sia il gruppo Msc sia la compagnia ... Sila previsione che al contrario aveva previsto... Partite Iva, ripartono i controlli ...Il ministro della Scienza, della ricerca e dell’innovazione ha affermato che il Regno Unito ha preparato una “alternativa” ai programmi scientifici dell’UE a causa dello stallo dei negoziati di ...Lufthansa e la sua sussidiaria Eurowings stanno cancellando centinaia di voli per luglio. La causa è la mancanza di personale delle due compagnie aree così come presso i servizi aeroportuali. Per lugl ...