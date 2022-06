LIVE Tiro con l’arco, Europei 2022 in DIRETTA: Italia in scena nei quarti di finale nel compound e nel ricurvo (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51 Non ci sono stati molti problemi per l’Italia al momento. L’unico match difficile è stato l’ultimo quarto di finale al femminile, una sfida in cui l’Italia ha saputo distinguersi nel finale. 10.48 Occhi puntati sui quattro tabelloni presenti. Ci sarà da divertirsi tra pochi minuti! 10.45 Stanno per partire anche i quarti di finale per quanto riguarda il compound. Sara Ret/Elisa Roner/Marcella Tonioli sfideranno l’Olanda di Jody Beckers/Sanne De Laat/Martine Stas-Couwenberg, mentre Marco Bruno/Valerio Della Stua/Elia Fregnan sono attesi contro l’Austria di Stefan Heincz/Michael Matzner/Nico Wiener. 10.43 Tatiana Andreoli/Lucilla Boari/Elisabetta Mijno saranno in scena ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51 Non ci sono stati molti problemi per l’al momento. L’unico match difficile è stato l’ultimo quarto dial femminile, una sfida in cui l’ha saputo distinguersi nel. 10.48 Occhi puntati sui quattro tabelloni presenti. Ci sarà da divertirsi tra pochi minuti! 10.45 Stanno per partire anche idiper quanto riguarda il. Sara Ret/Elisa Roner/Marcella Tonioli sfideranno l’Olanda di Jody Beckers/Sanne De Laat/Martine Stas-Couwenberg, mentre Marco Bruno/Valerio Della Stua/Elia Fregnan sono attesi contro l’Austria di Stefan Heincz/Michael Matzner/Nico Wiener. 10.43 Tatiana Andreoli/Lucilla Boari/Elisabetta Mijno saranno in...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Europei 2022 in DIRETTA: Italia accede ai quarti nel compound maschile e nel ricurvo femminile… - zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia vs Portogallo per un posto ai quarti di finale nel ricurvo -… - zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia insegue la semifinale nella prova a squadre - #l’arco… - zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia vuole fare strada nelle prove a squadre - #l’arco #Europei… - I__ddaeng : HO PERSO LA LIVE DI JUNGKOOK. LA PALA CHE MI TIRO IN FRONTE ORA -