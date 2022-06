La sostenibilità non andrà in pensione per colpa di Putin, dice Enrico Letta (Di giovedì 9 giugno 2022) «Noi siamo coerentemente a favore di un impegno straordinario contro il cambiamento climatico. E sosteniamo le iniziative europee che vanno in questa direzione, mantenendo la necessaria attenzione ad alcune delle principali specificità italiane. La destra italiana si è mossa esattamente nella direzione opposta preferendo il fossile al green». Il segretario del Partito democratico Enrico Letta, in tour di campagna elettorale in vista delle amministrative di domenica 12 giugno, rilascia due interviste a Repubblica e La Stampa per commentare l’accordo azzoppato raggiunto dal Parlamento europeo sul Green Deal (Fit For 55), con la maggioranza Ursula che si è spaccata sulla riforma del sistema di scambio delle emissioni Ets. «In parte quel pacchetto di norme è stato azzoppato», ammette Letta. «Deve tornare in commissione per cercare di poter ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 giugno 2022) «Noi siamo coerentemente a favore di un impegno straordinario contro il cambiamento climatico. E sosteniamo le iniziative europee che vanno in questa direzione, mantenendo la necessaria attenzione ad alcune delle principali specificità italiane. La destra italiana si è mossa esattamente nella direzione opposta preferendo il fossile al green». Il segretario del Partito democratico, in tour di campagna elettorale in vista delle amministrative di domenica 12 giugno, rilascia due interviste a Repubblica e La Stampa per commentare l’accordo azzoppato raggiunto dal Parlamento europeo sul Green Deal (Fit For 55), con la maggioranza Ursula che si è spaccata sulla riforma del sistema di scambio delle emissioni Ets. «In parte quel pacchetto di norme è stato azzoppato», ammette. «Deve tornare in commissione per cercare di poter ...

