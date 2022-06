La Russia vuole annullare disintegrare la Lituania con una mossa choc

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ladeve essere pronta «a difendersi» in ogni modo contro la, che ‘minaccia' la sua indipendenza. È l'avvertimento arrivato dal capo della diplomazia di Vilnius, Gabrielius Landsbergis, in risposta a un disegno di legge presentato da un deputato di ‘Unita' peril riconoscimento dell'indipendenza della Repubblica baltica, Paese membro della Nato. «Solo uno stato governato da bestie potrebbe iniziare una guerra come quella avviata dalla- ha tuonato Landsbergis -. Non mi sorprende che in politica non si comportino seguendo standard umani e dunque dobbiamo rispondere di conseguenza». «Dobbiamo essere pronti a difendere noi stessi e i nostri alleati con mezzi politici, diplomatici o di altro tipo», ha affermato il ministro degli Esteri lituano, rispondendo a una ...