Femminicidi a Vicenza, svolta nelle indagini: il killer ha ucciso prima l'ex compagna e poi l'ex moglie (Di giovedì 9 giugno 2022) commenta Vicenza, uccide l'ex e la nuova compagna e poi si toglie la vita - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Vicenza, uccide l'ex e la nuova compagna e poi si toglie la vita - - > ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 giugno 2022) commenta, uccide l'ex e la nuovae poi si toglie la vita - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci, uccide l'ex e la nuovae poi si toglie la vita - - > ...

Advertising

nuccia20 : RT @evamarghe: A Vicenza un'assassino malato, ossessionato e possessivo si è suicidato, prima però ha ucciso la sua ex moglie e la compagna… - titzbiltz : RT @evamarghe: A Vicenza un'assassino malato, ossessionato e possessivo si è suicidato, prima però ha ucciso la sua ex moglie e la compagna… - infoitinterno : Femminicidi a Vicenza, i giudici: “Da soli non bastiamo. Serve una rete di protezione” - Baldassarre_31 : RT @evamarghe: A Vicenza un'assassino malato, ossessionato e possessivo si è suicidato, prima però ha ucciso la sua ex moglie e la compagna… - GiuseppeDErcol5 : RT @serracchiani: La violenza sulle donne è un fallimento per tutti e tutti debbono adoperarsi per eliminarla. Serve aiutare le donne in pe… -