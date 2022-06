Diretta "Operazione false-flag con armi chimiche": la teoria del complotto del colonnello Mizintsev (Di giovedì 9 giugno 2022) Siamo entrati nel 106esimo giorno di combattimenti in Ucraina. La situazione soprattutto a Severodonetsk si fa sempre più drammatica. Anche per l'Onu le conseguenze del conflitto si fanno sempre più disastrose. Volodymyr Zelensky afferma che da parte della Russia di Vladimir Putin non vi è alcuna intenzione di trattare o negoziare. A Mariupol la situazione sanitaria è disperata. Ore 08.02 Washington: invio nuovi lanciarazzi solo dopo formazione di militari ucraini Gli Usa, che hanno annunciato la spedizione di quattro sistemi di artiglieria di precisione Himars in Ucraina, vogliono assicurarsi che i soldati ucraini abbiano familiarità con i loro sistemi prima di inviarne altri, ha affermato mercoledì il capo del ministero. Occorre formare gli operatori, ma anche i militari che si occupano della manutenzione, oltre agli ufficiali e ai sottufficiali, ha spiegato. La Casa Bianca ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Siamo entrati nel 106esimo giorno di combattimenti in Ucraina. La situazione soprattutto a Severodonetsk si fa sempre più drammatica. Anche per l'Onu le conseguenze del conflitto si fanno sempre più disastrose. Volodymyr Zelensky afferma che da parte della Russia di Vladimir Putin non vi è alcuna intenzione di trattare o negoziare. A Mariupol la situazione sanitaria è disperata. Ore 08.02 Washington: invio nuovi lanciarazzi solo dopo formazione di militari ucraini Gli Usa, che hanno annunciato la spedizione di quattro sistemi di artiglieria di precisione Himars in Ucraina, vogliono assicurarsi che i soldati ucraini abbiano familiarità con i loro sistemi prima di inviarne altri, ha affermato mercoledì il capo del ministero. Occorre formare gli operatori, ma anche i militari che si occupano della manutenzione, oltre agli ufficiali e ai sottufficiali, ha spiegato. La Casa Bianca ha ...

Advertising

GoalItalia : ?? ???????????????????????????? /????·??????·????????·????´??·????/ ???????????????????? ???????????????? 'Operazione tattica diretta a circondare il nemico prec… - giorgiotablet : Operazione Rear Window - Cittadini spiati in casa, palestre, alberghi, si potevano guardare in diretta le immagini … - anperillo : RT @anperillo: Come lo vedete con questa maglia? Io dico che l’#Inter -che sta chiudendo l’operazione fortemente voluta da #Marotta- fa un… - BBilanShit : RT @anperillo: Come lo vedete con questa maglia? Io dico che l’#Inter -che sta chiudendo l’operazione fortemente voluta da #Marotta- fa un… - Frances02409076 : RT @anperillo: Come lo vedete con questa maglia? Io dico che l’#Inter -che sta chiudendo l’operazione fortemente voluta da #Marotta- fa un… -