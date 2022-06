“Come Beautiful”. Merlino scherza sulla reunion Salvini-Meloni, il leghista la fulmina (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo diversi mesi di gelo Matteo Salvini e Giorgia Meloni tornano a condividere lo stesso palco, per una iniziativa a Verona a sostegno del candidato sindaco Federico Sboarina. Il comizio congiunto è il primo punto dell'intervista rilasciata dal leader della Lega a Myrta Merlino nel corso dell'edizione del 9 giugno de L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7: “Mentre l'aspettavo pensavo che - esordisce la giornalista napoletana - mi sembra un po' Beautiful, dove c'è il suo ex amico, ora nemico, Tosi, che va in Forza Italia, lei e la Meloni insieme dopo un sacco di tempo che non fate una cosa insieme, che vi rincontrate. Sembra un po' Beautiful”. Salvini resta serio e replica: “Molto più normalmente i cittadini domenica scelgono dei sindaci. Al di là dei ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo diversi mesi di gelo Matteoe Giorgiatornano a condividere lo stesso palco, per una iniziativa a Verona a sostegno del candidato sindaco Federico Sboarina. Il comizio congiunto è il primo punto dell'intervista rilasciata dal leader della Lega a Myrtanel corso dell'edizione del 9 giugno de L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7: “Mentre l'aspettavo pensavo che - esordisce la giornalista napoletana - mi sembra un po', dove c'è il suo ex amico, ora nemico, Tosi, che va in Forza Italia, lei e lainsieme dopo un sacco di tempo che non fate una cosa insieme, che vi rincontrate. Sembra un po'”.resta serio e replica: “Molto più normalmente i cittadini domenica scelgono dei sindaci. Al di là dei ...

