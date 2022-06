Collisione spaziale Un micrometeorite colpisce il telescopio Webb

(Di giovedì 9 giugno 2022)nello Spazio. IlJamesdella Nasa, lanciato il 25 dicembre dello scorso anno, è stato colpito da undelle dimensioni di un granello di polvere. A darne notizia è stata proprio l’Agenziaamericana su Twitter. Nonostante l’impatto abbia coinvolto uno dei 18 specchi delin misura maggiore rispetto a quanto previsto, non c’è da preoccuparsi.è infatti stato costruito appositamente per poter resistere a questo genere di collisioni e la missione potrà quindi proseguire, come preventivato, nei suoi prossimi dieci anni di vita operativa. Le prime immagini a colori e ad alta definizione raccolte daldovrebbero infatti essere rilasciate quest’estate, insieme ai dati spettroscopici. In ...

La fortenon ha comunque modificato il piano delle operazioni in programma per Webb, che ...dunque in trepida attesa della prima immagine a colori del più grande osservatorio, che ...... quando i satelliti di Musk avevano incrociato la traiettoria della StazioneCinese Tiangong , costringendola a cambiare rotta per evitare la. Ad oggi SpaceX ha in orbita più di ... Telescopio James Webb colpito da minuscola roccia spaziale, NASA: “È ok, ma effetti inattesi” Un micrometeoroide si è schiantato contro il pannello C3 dello specchio primario del Telescopio Spaziale James Webb ...Ci sono almeno 15 mila rocce spaziali vaganti da individuare e tracciare. Ciascuna di queste rocce ha il potenziale di liberare l’energia equivalente a ...