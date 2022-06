(Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io stasera vado a Verona per sostenere un candidato di Fratelli d’Italia per dare un senso di unità nel”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a “L’aria che tira” su La7. “I cittadini – ha aggiunto – ci chiedono di essere uniti perchè ilunito vince”. E alle Politiche del 2023? “Io midie litigiose”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

elio_vito : Dopo le notizie degli incontri con l’Ambasciatore russo, i post, i viaggi programmati a Mosca, Salvini è fonte di g… - fattoquotidiano : La battaglia sulla riforma del catasto e sugli stabilimenti balneari non è bastata. Adesso la coalizione di centrod… - cagliarilivemag : - LinaPenny1 : RT @LucillaMasini: Dicesi centrodestra quella coalizione che critica il reddito di cittadinanza perché disincentiva il lavoro, ma non vuole… - LaNotifica : Centrodestra, Salvini “Mi rifiuto di pensare a corse separate” -

Quello disegue l'appello di Silvio Berlusconi: "Rivolgo un appello accorato a tutti gli ... Se tutto ilinvita alle urne, più forte è l'impegno dell'area riformista e garantista. ...ROMA " "Io stasera vado a Verona per sostenere un candidato di Fratelli d'Italia per dare un senso di unità nel". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a "L'aria che tira" su La7. "I cittadini " ha aggiunto " ci chiedono di essere uniti perchè ilunito vince". E alle ...ROMA (ITALPRESS) – “Io stasera vado a Verona per sostenere un candidato di Fratelli d’Italia per dare un senso di unità nel centrodestra”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a “L’aria ...Incontro tra Matteo Salvini e le forze di polizia locale di Sesto San Giovanni, con il leader della Lega che si è intrattenuto con il comandante della polizia locale, Fabio Brighel, complimentandosi p ...