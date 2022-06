Botman, accordo Lille-Newcastle (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Newcastle avrebbe trovato l'intesa con il Lille per il cartellino di Sven Botman. Il difensore olandese, grande obiettivo del Milan, sembra abbia però preso tempo prima di dare l'ok al trasferimento in Premier. Secondo... Leggi su europa.today (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilavrebbe trovato l'intesa con ilper il cartellino di Sven. Il difensore olandese, grande obiettivo del Milan, sembra abbia però preso tempo prima di dare l'ok al trasferimento in Premier. Secondo...

Advertising

AntoVitiello : ?? #Botman ha accordo personale con il #Milan per 5 anni. Vuole i rossoneri e sta rifiutando tutto. La variabile può… - GIUSPEDU : RT @theMilanZone_: Accordo Newcastle-Lille per #Botman: il giocatore non è convinto e prende tempo via @TuttoMercatoWeb - TommasoVecchia : RT @LucaManinetti: ?? Giorni caldissimi per il futuro di Sven #Botman. Il #Milan ha l'accordo con il giocatore ma il Newcastle offre di più.… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: Mercato @acmilan – #Botman , accordo #Lille -#Newcastle : il giocatore non è convinto #ACMilan #Milan #SempreMilan ht… - cataldi_marco : RT @_DanyOrchidea: ??La dirigenza ??? per #Botman ha offerto 30M ??cash?? più bonus. #Botman-#Milan: accordo totale, contratto quinquennale a… -