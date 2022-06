Boateng a Bergamo con la sua Valentina | “Sabato ci sposiamo | anche nel metaverso”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 giugno 2022). Qualcuno vedendolo in giro per la città ha ipotizzato un suo approdo all’Atalanta. Difficile, se non impossibile. Sicuro invece cheKevin Princesposerà la sua amataFradegrada, al suo fianco in un caldo pomeriggio di fine primavera in Porta Nuova. Lei con gonna lunga leopardata, scarpe basse e occhialoni neri. Lui in bermuda, maglietta bianca e con borsa tracolla. Gentili e disponibili con i fan che li riconoscono e li immortalano in un selfie, un po’ meno con i giornalisti. I due vanno di fretta, devono pensare agli ultimi preparativi per il loro giorno più bello. Una data annunciata nelle settimane scorse dalla stessa, influencer e cinque volte campionessa italiana di arti marziali, nata a Ponte San Pietro 30 anni fa, attraverso quei social che l’hanno ...