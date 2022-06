Benzina, 9 giugno-choc: l'ultimo aggiornamento dei prezzi. E tra 20 giorni... (Di giovedì 9 giugno 2022) A luglio, scadranno gli sconti al carburante introdotti col taglio delle accise stabilito dal governo per fronteggiare l'impennata dai pezzi determinata dalla crisi tra Ucraina e Russia. Sconti che, lo si ricorda, sono intorno ai 30 centesimi per litro. Peccato però che già oggi, quegli sconti, siano stati di fatto neutralizzati. L'ultimo bollettino di Quotidiano energia, infatti, è inquietante: il prezzo medio della Benzina self-service supera infatti quota due euro. Nel dettaglio, in base ai dati aggiornati allo scorso 8 giugno, la Benzina in modalità self service vola a 2,009 euro/litro (1,985 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,998 e 2,033 euro/litro (no logo 1,998). Dunque il capitolo-diesel, che al self si porta a 1,924 euro/litro (contro 1,896), con le compagnie tra 1,922 e 1,945 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) A luglio, scadranno gli sconti al carburante introdotti col taglio delle accise stabilito dal governo per fronteggiare l'impennata dai pezzi determinata dalla crisi tra Ucraina e Russia. Sconti che, lo si ricorda, sono intorno ai 30 centesimi per litro. Peccato però che già oggi, quegli sconti, siano stati di fatto neutralizzati. L'bollettino di Quotidiano energia, infatti, è inquietante: il prezzo medio dellaself-service supera infatti quota due euro. Nel dettaglio, in base ai dati aggiornati allo scorso 8, lain modalità self service vola a 2,009 euro/litro (1,985 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,998 e 2,033 euro/litro (no logo 1,998). Dunque il capitolo-diesel, che al self si porta a 1,924 euro/litro (contro 1,896), con le compagnie tra 1,922 e 1,945 ...

