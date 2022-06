Bellocchio | Oggi in sala la seconda parte di “Esterno Notte”

(Di giovedì 9 giugno 2022) Arriva9 giugno incon Lucky Red ladi, l’ultimo film di Marcoche racconta ancora una volta la vicenda del rapimento di Aldo Moro dadelle Brigate Rosse. Nel suo precedente film sul tema – Buongiorno,– il regista italiano aveva adattato cinematograficamente il libro del 1998 dal titolo Il prigioniero della ex brigatista Anna Laura Braghetti. Nel film si narra del rapimento, della detenzione e dell’omicidio, dadelle Brigate Rosse, di Aldo Moro nel 1978. In questo secondo racconto,torna su quelle drammatiche pagine della storia italiana con un nuovo sguardo. Marco@ANSA“Ho voluto farne una serie ...

'La storia di Aldo Moro è anche la storia di un grande tradimento di Stato' di Capital Webesce nei cinema la seconda parte di ' Esterno notte ' di Marco. L'attore Fabrizio Gifuni che interpreta Aldo Moro è stato ospite di Fabio Canino e LaLaura a I Miracolati. LaLaura : '......ha spiegato il maestro Marco. Una scomparsa clamorosa, che tanto ha segnato il nostro Paese e che lui sceglie di raccontare in due parti, la prima proiettata un mese fa, la seconda da... Il grande cinema torna a casa nostra: Bellocchio cerca comparse... Giustamente Bellocchio ha definito Esterno Notte il controcampo di Buongiorno notte: il film con cui nel 2003 aveva affrontato, sulla base del memoriale della BR Braghetti, il rapimento Moro. Tornando ...Grande chiusura per Esterno notte, il film in due parti, lungo cinque ore, sui 55 giorni di sequestro di Aldo Moro, dal 16 marzo al 9 maggio 1978. Prima parte in cui Moro veniva rapito più concentrata ...