ASCOLTI TV 8 GIUGNO 2022: VINCE CAMBIO VITA (16,8%), FLOP L’ORA (12,2%), CHI L’HA VISTO (12,7%), REFERENDUM TRA RAI2 (2,4%) E LA7 (3,1%), D’URSO LEADER (17,4%) (Di giovedì 9 giugno 2022) L’ORA – Inchiostro Contro Piombo ASCOLTI TV 8 GIUGNO 2022 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2717 36.82 PT – 7172 38.73 24 – 2787 37.77 PT – 6985 37.72 Rassegna Stampa – 267 10.70Tg1 Mattina – 647 15.06Tg1 – 944 20.10UnoMattina Estate – 655 16.37Camper – 1310 14.54Tg1 – 2646 22.34REFERENDUM 2022 – 885 7.85Don Matteo – 829 8.32Don Matteo – 1015 12.08Sei Sorelle – 1039 13.63Tg1 – xTg1 Economia – 1010 13.94Estate in Diretta – 1242 15.75Reazione a Catena – 2455 24.58Reazione a Catena – 3493 26.88Tg1 – 3938 24.35Soliti Ignoti (R) – 3632 19.34Torno Indietro e CAMBIO VITA – 2922 16.77 1433 14.85 224 12.79 2010 19.28Porta a Porta – 1124 9.95 + 592 11.58 Prima Pagina – xTg5 – 1048 22.52Mattino 5 News – 739 18.83Mattino 5 ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 9 giugno 2022)– Inchiostro Contro PiomboTV 8· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2717 36.82 PT – 7172 38.73 24 – 2787 37.77 PT – 6985 37.72 Rassegna Stampa – 267 10.70Tg1 Mattina – 647 15.06Tg1 – 944 20.10UnoMattina Estate – 655 16.37Camper – 1310 14.54Tg1 – 2646 22.34– 885 7.85Don Matteo – 829 8.32Don Matteo – 1015 12.08Sei Sorelle – 1039 13.63Tg1 – xTg1 Economia – 1010 13.94Estate in Diretta – 1242 15.75Reazione a Catena – 2455 24.58Reazione a Catena – 3493 26.88Tg1 – 3938 24.35Soliti Ignoti (R) – 3632 19.34Torno Indietro e– 2922 16.77 1433 14.85 224 12.79 2010 19.28Porta a Porta – 1124 9.95 + 592 11.58 Prima Pagina – xTg5 – 1048 22.52Mattino 5 News – 739 18.83Mattino 5 ...

