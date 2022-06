Anche la Nasa indaga sugli Ufo, atteso un rapporto pubblico dopo le segnalazioni del Pentagono (Di giovedì 9 giugno 2022) Scende in campo Anche la Nasa per provare a fare chiarezza sui «fenomeni aerei non identificati», che secondo un rapporto del Pentagono sarebbero sempre più crescenti da 20 anni a questa parte. Quelli che finora sono stati definiti Ufo erano finiti al centro di un report nel 2021 stilato dall’intelligence americana, secondo cui non potevano esserci prove dell’esistenza di forme di vita extraterrestre, sulla base delle segnalazioni raccolte fino a quel momento. I Servizi americani però avevano ammesso che diverse segnalazioni dei piloti non trovavano una spiegazione. Il report aveva alimentato negli anni curiosità e preoccupazioni tra i senatori americani, tra cui c’era stato Anche chi aveva ottenuto un generoso finanziamento per portare avanti le proprie ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Scende in campolaper provare a fare chiarezza sui «fenomeni aerei non identificati», che secondo undelsarebbero sempre più crescenti da 20 anni a questa parte. Quelli che finora sono stati definiti Ufo erano finiti al centro di un report nel 2021 stilato dall’intelligence americana, secondo cui non potevano esserci prove dell’esistenza di forme di vita extraterrestre, sulla base delleraccolte fino a quel momento. I Servizi americani però avevano ammesso che diversedei piloti non trovavano una spiegazione. Il report aveva alimentato negli anni curiosità e preoccupazioni tra i senatori americani, tra cui c’era statochi aveva ottenuto un generoso finanziamento per portare avanti le proprie ...

Advertising

BrunoMaggi : RT @Open_gol: L'agenzia spaziale americana ha deciso di tentare un approccio scientifico al fenomeno, dopo che se ne sono interessati anche… - Dome689 : RT @Open_gol: L'agenzia spaziale americana ha deciso di tentare un approccio scientifico al fenomeno, dopo che se ne sono interessati anche… - Open_gol : L'agenzia spaziale americana ha deciso di tentare un approccio scientifico al fenomeno, dopo che se ne sono interes… - MastroBotanicus : @Dubbio89 @confundustria La Nasa garantisce che certi fenomeni possono verificarsi anche in caso di totale assenza… - Eb7782234154 : @SETIInstitute @NASA @NASAJPL @Caltech Non può essere un albero fossilizato? Anche se so che è una roccia ahahahha -