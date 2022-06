Aguero torna in campo dopo il ritiro per problemi cardiaci per una partita di calcio a 5 (Di giovedì 9 giugno 2022) Sergio Aguero è tornato in campo dopo il ritiro a causa dei problemi cardiaci. L’ex Barcellona ha infatti giocato una partita di calcio a 5 nelle scorse ore. Come riporta Sportbible infatti, Aguero è stato protagonista di una vera e propria partita di quello che sembra essere un torneo amatoriale. Fisico palestrato, cappellino in testa e canottiera del Barcellona, e finalmente il Kun è tornato a fare ciò che più lo appassiona: giocare a calcio. A sight we were all hoping we’d see again, Sergio Aguero with a ball at his feet… @BolavipAr@City Xtra @Aguerosergiokunpic.twitter.com/7NI5vXcIfV — The Sportsman (@TheSportsman) June 8, ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Sergioto inila causa dei. L’ex Barcellona ha infatti giocato unadia 5 nelle scorse ore. Come riporta Sportbible infatti,è stato protagonista di una vera e propriadi quello che sembra essere un torneo amatoriale. Fisico palestrato, cappellino in testa e canottiera del Barcellona, e finalmente il Kun èto a fare ciò che più lo appassiona: giocare a. A sight we were all hoping we’d see again, Sergiowith a ball at his feet… @BolavipAr@City Xtra @sergiokunpic.twitter.com/7NI5vXcIfV — The Sportsman (@TheSportsman) June 8, ...

Advertising

sportface2016 : #Aguero torna in campo dopo il ritiro per problemi cardiaci per una partita di calcio a 5 -