Ag.Lautaro sul futuro: “Vi dico tutto sul futuro dell’attaccante, decisione presa” (Di giovedì 9 giugno 2022) L’agente di Lautaro Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni a FcInternews. Di seguito quanto espresso da Alejandro Camaño. futuro – “Ad oggi non ho nessuna ragione per pensare ci sia anche solo una possibilità che vada via dall’Inter. Nessuno ci ha detto nulla, la verità è che un giocatore che segna così tanti gol in una lega complicata come quella italiana non passa inosservato, ma restano 4 anni di contratto. Lui sta bene, è felice, si gode la squadra, la società, i compagni. Non ci sono ragioni per andare via. Il calcio professionistico sappiamo com’è, io oggi affermo questo e domani può cambiare tutto. Però ad oggi la situazione è quella che le ho appena descritto”. TIFOSO – “Lautaro è argentino. Emozionalmente è uno che si vincola al club dove sta. Proviene da una squadra come il Racing, ad ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 9 giugno 2022) L’agente diMartinez ha rilasciato alcune dichiarazioni a FcInternews. Di seguito quanto espresso da Alejandro Camaño.– “Ad oggi non ho nessuna ragione per pensare ci sia anche solo una possibilità che vada via dall’Inter. Nessuno ci ha detto nulla, la verità è che un giocatore che segna così tanti gol in una lega complicata come quella italiana non passa inosservato, ma restano 4 anni di contratto. Lui sta bene, è felice, si gode la squadra, la società, i compagni. Non ci sono ragioni per andare via. Il calcio professionistico sappiamo com’è, io oggi affermo questo e domani può cambiare. Però ad oggi la situazione è quella che le ho appena descritto”. TIFOSO – “è argentino. Emozionalmente è uno che si vincola al club dove sta. Proviene da una squadra come il Racing, ad ...

Advertising

serie_a24 : #Ag.Lautaro sul futuro: “Vi dico tutto sul futuro dell’attaccante, decisione presa” - Troves_1 : @ildumba @hoodiesa7va Bel dito in culo per gli altri Lautaro, se va via lui faccio festa ma dubito veramente. Ad og… - 90minItalia : Le dichiarazioni di Camano sul futuro all'Inter di Lautaro Martinez. - ceddy54 : @fondamentalisti Continuo a non essere d'accordo sul ritorno di Lukaku. Dybala Lautaro e vai. I top player non si t… - MimmoAdinolfi : Guardate eto'o e Milito cosa fanno prima del gol e poi pensate alla stagione in coppia Dzeko Lautaro che si sono sc… -