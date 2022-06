USB-C per tutti (anche per Apple), l’UE ha deciso (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Unione europea ha deciso, dal 2024 gli smartphone dovranno avere una porta di ricarica comune e la scelta è caduta sulla USB-C. anche Apple dovrà adeguarsi e quindi dovrà rinunciare alla porta lightning che distingue i suoi smartphone e tablet se vuole continuare a venderli in Europa. Cosa significano Wi-Fi 6 e USB 3.2: nuovi standard in ottica velocità USB-C per tutti dal 2024 L’Unione europea richiederà a tutti i nuovi smartphone e tablet venduti all’interno dei suoi confini di avere una porta di ricarica comune entro l’autunno del 2024 — 2026 per i laptop — in base a un nuovo accordo provvisorio, spingendo le società tecnologiche come Apple ad allinearsi con altri produttori che hanno ormai ampiamente adottato questa tecnologia negli ultimi anni. Apple era ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’Unione europea ha, dal 2024 gli smartphone dovranno avere una porta di ricarica comune e la scelta è caduta sulla USB-C.dovrà adeguarsi e quindi dovrà rinunciare alla porta lightning che distingue i suoi smartphone e tablet se vuole continuare a venderli in Europa. Cosa significano Wi-Fi 6 e USB 3.2: nuovi standard in ottica velocità USB-C perdal 2024 L’Unione europea richiederà ai nuovi smartphone e tablet venduti all’interno dei suoi confini di avere una porta di ricarica comune entro l’autunno del 2024 — 2026 per i laptop — in base a un nuovo accordo provvisorio, spingendo le società tecnologiche comead allinearsi con altri produttori che hanno ormai ampiamente adottato questa tecnologia negli ultimi anni.era ...

