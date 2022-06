Ue, maggioranza Ursula in tilt sul pacchetto clima. Meloni a Letta: “Sconfitto il tuo approccio ideologico” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il voto a Strasburgo sul “pacchetto clima” spacca la maggioranza e scatena le ironie di Giorgia Meloni sulla sinistra e l’ambiente. «Figuraccia di Enrico Letta – attacca la leader di FdI – Per giorni e giorni abbiamo ascoltato appelli e accuse a Fratelli d’Italia: se non votate in Europa il pacchetto climatico “Fit for 55” siete contro l’ambiente. Ma un bel tacer non fu mai scritto: oggi infatti nel Parlamento europeo i socialisti, il gruppo di cui fa parte il Partito democratico di Letta, hanno di fatto affossato uno dei provvedimenti principali del pacchetto e il dossier è stato rinviato in Commissione. È la dimostrazione di quello che diciamo da tempo: l’approccio ideologico della sinistra finisce ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il voto a Strasburgo sul “” spacca lae scatena le ironie di Giorgiasulla sinistra e l’ambiente. «Figuraccia di Enrico– attacca la leader di FdI – Per giorni e giorni abbiamo ascoltato appelli e accuse a Fratelli d’Italia: se non votate in Europa iltico “Fit for 55” siete contro l’ambiente. Ma un bel tacer non fu mai scritto: oggi infatti nel Parlamento europeo i socialisti, il gruppo di cui fa parte il Partito democratico di, hanno di fatto affossato uno dei provvedimenti principali dele il dossier è stato rinviato in Commissione. È la dimostrazione di quello che diciamo da tempo: l’della sinistra finisce ...

