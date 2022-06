Traffico illegale di animali in via d’estinzione: maxi sequestro a Fiumicino (VIDEO) (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Guardia di Finanza di Fiumicino, congiuntamente ai funzionari dei Ministero della Salute e della Transizione Ecologica hanno intercettato circa 17.000 animali acquatici tropicali e 246 coralli protetti dalla Convenzione di Washington nel corso di 250 spedizioni commerciali intracomunitarie. L’attività si inquadra nel più ampio dispositivo di contrasto al commercio illegale di flora e fauna in via di estinzione, messo in campo presso gli scali aeroportuali della Capitale. Cosa hanno trovato i Finanzieri Le Fiamme Gialle del Gruppo di Fiumicino hanno iniziato ad indagare sulla faccenda quando, insospettite da alcune spedizioni commerciali aventi ad oggetto “campioni”, hanno riscontrato che i documenti di accompagnamento non trovavano corrispondenza con il contenuto degli imballaggi, costituito da pesci tropicali, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Guardia di Finanza di, congiuntamente ai funzionari dei Ministero della Salute e della Transizione Ecologica hanno intercettato circa 17.000acquatici tropicali e 246 coralli protetti dalla Convenzione di Washington nel corso di 250 spedizioni commerciali intracomunitarie. L’attività si inquadra nel più ampio dispositivo di contrasto al commerciodi flora e fauna in via di estinzione, messo in campo presso gli scali aeroportuali della Capitale. Cosa hanno trovato i Finanzieri Le Fiamme Gialle del Gruppo dihanno iniziato ad indagare sulla faccenda quando, insospettite da alcune spedizioni commerciali aventi ad oggetto “campioni”, hanno riscontrato che i documenti di accompagnamento non trovavano corrispondenza con il contenuto degli imballaggi, costituito da pesci tropicali, ...

