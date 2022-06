Advertising

sportli26181512 : Spal, Vicari ai saluti dopo sei stagioni: Francesco Vicari dirà addio alla Spal dopo sei stagioni. Lo ha confermato… - PapaTonyBergogl : RT @AssetAsteria: L'ho criticato spesso nell' ultimo anno, ma alla #spal ha dato tanto: uno dei pochi a scegliere di restare anche nel mome… - AssetAsteria : L'ho criticato spesso nell' ultimo anno, ma alla #spal ha dato tanto: uno dei pochi a scegliere di restare anche ne… -

- "Non so se abbia chiesto lui di andare via, ma probabilmente è il momento che questo ... creditCalcio tutte le notizie ditacopina Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie [ {......che apre alla cessione di Francesco, quello che ieri (7 giugno) si è intrattenuto con i giornalisti per parlare di progetti futuri e mercato , a margine dell'evento dedicato agli sponsor...Il presidente della Spal Joe Tacopina ha rilasciato delle dichiarazioni su Lorenzo Colombo e sulla volontà di riprenderlo dal Milan.La SPAL è pronta a programmare la prossima stagione di Serie ... è una cosa da tener in considerazione". VICARI - "Non so se abbia chiesto lui di andare via, ma probabilmente è il momento che questo ...