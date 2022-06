Sallusti combatte la propaganda di Putin e fa preoccupare Floris: “Poi non torni...” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alessandro Sallusti, direttore di Libero, è tra gli ospiti della puntata del 7 giugno di diMartedì, il talk show di La7 che vede Giovanni Floris alla conduzione. Il padrone di casa chiede conto delle affermazioni dei propagandisti russi, che dicono che siamo noi italiani che hanno la testa nella propaganda: “Loro dicono che siamo noi, però loro possono venire qui a dircelo, parlando a milioni di italiani. I nostri giornali danno ampio risalto alle opinioni dell'ambasciatore russo. In Russia invece noi non possiamo andare a dire la nostra opinione. È una partita truccata. Io andrei in Russia a piedi, a cavallo, in bicicletta, per intervistare Vladimir Putin o a confrontarmi per ore…”. Interviene Floris con una battuta al veleno contro il Cremlino: “Il problema è tornare”. Scatta l'applauso ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Alessandro, direttore di Libero, è tra gli ospiti della puntata del 7 giugno di diMartedì, il talk show di La7 che vede Giovannialla conduzione. Il padrone di casa chiede conto delle affermazioni dei propagandisti russi, che dicono che siamo noi italiani che hanno la testa nella: “Loro dicono che siamo noi, però loro possono venire qui a dircelo, parlando a milioni di italiani. I nostri giornali danno ampio risalto alle opinioni dell'ambasciatore russo. In Russia invece noi non possiamo andare a dire la nostra opinione. È una partita truccata. Io andrei in Russia a piedi, a cavallo, in bicicletta, per intervistare Vladimiro a confrontarmi per ore…”. Intervienecon una battuta al veleno contro il Cremlino: “Il problema è tornare”. Scatta l'applauso ...

Advertising

PBorgialli : Ieri sera un Sallusti antologico a #NonelArena. Combatte come un leone contro tutti, non le manda a dire a nessuno. AVANTI TUTTAAAAAA - 4ldo2004 : Come combatte Sallusti aooo che grande uomo -