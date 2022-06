Referendum: nella cabina Ingroia ti vede, Dio no. Follia dell’ex-pm: «I mafiosi in fila per votare “sì”» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Finalmente uno che sui Referendum parla talmente chiaro, che più chiaro non si può. Di chi si tratta? Antonio Ingroia, già pm dell’inchiesta sulla “trattativa Stato-mafia“, puntualmente abortita in tribunale, e poi leader della cosiddetta Rivoluzione arancione, abortita invece nelle urne. Oggi è avvocato, ma non per questo ha ripudiato l’antico istinto da pm. «Spero assolutamente che il quorum non venga raggiunto. Io stesso non andrò a votare», rivela infatti all’Adnkronos. Perché, spiega, «i Referendum sulla giustizia vengono percepiti come quesiti contro la magistratura». Ragion per cui, aggiunge, «non vedo la criminalità organizzata fare la fila per votare no, la vedo in fila a votare sì». Capita l’antifona? I seggi apriranno solo domenica ma ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Finalmente uno che suiparla talmente chiaro, che più chiaro non si può. Di chi si tratta? Antonio, già pm dell’inchiesta sulla “trattativa Stato-mafia“, puntualmente abortita in tribunale, e poi leader della cosiddetta Rivoluzione arancione, abortita invece nelle urne. Oggi è avvocato, ma non per questo ha ripudiato l’antico istinto da pm. «Spero assolutamente che il quorum non venga raggiunto. Io stesso non andrò a», rivela infatti all’Adnkronos. Perché, spiega, «isulla giustizia vengono percepiti come quesiti contro la magistratura». Ragion per cui, aggiunge, «non vedo la criminalità organizzata fare laperno, la vedo insì». Capita l’antifona? I seggi apriranno solo domenica ma ...

