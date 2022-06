Referendum: Maraio a maratona Psi per il sì, 'non ci rassegnamo a idea giustizia punitiva' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "A 30 anni dal più grande scandalo politico giudiziario della storia repubblicana, Mani Pulite, non ci rassegniamo all'idea di una giustizia punitiva che fa paura ai cittadini e non sia invece strumento di garanzia e tutela per gli italiani. Votiamo cinque volte sì ai Referendum per ridare al Paese una giustizia giusta e per sollecitare il Parlamento a definire e perfezionare la riforma Cartabia”. Lo ha affermato Enzo Maraio, segretario del Psi, durante la maratona oratoria organizzata in piazza di torre Argentina a Roma a sostegno del Sì ai Referendum del 12 giugno. Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "A 30 anni dal più grande scandalo politico giudiziario della storia repubblicana, Mani Pulite, non ci rassegniamo all'di unache fa paura ai cittadini e non sia invece strumento di garanzia e tutela per gli italiani. Votiamo cinque volte sì aiper ridare al Paese unagiusta e per sollecitare il Parlamento a definire e perfezionare la riforma Cartabia”. Lo ha affermato Enzo, segretario del Psi, durante laoratoria organizzata in piazza di torre Argentina a Roma a sostegno del Sì aidel 12 giugno.

