Possibili disagi per chi deve volare mercoledì 8 giugno: ecco le compagnie aeree che scioperano (Di mercoledì 8 giugno 2022) mercoledì difficile per chi deve volare: sono previste una serie di agitazioni che coinvolgono il personale di diverse compagnie aeree. Tra gli altri, si fermano i dipendenti di EasyJet dalle 13 alle 17 e quelli di Volotea e Ryanair dalle 10 alle 14. Tra le rivendicazioni anche "la mancanza di acqua e pasti per l'equipaggio". I sindacati preannunciano che, se non verranno accolte le richieste dei lavoratori, sarà un'estate con altri scioperi. Possibili disagi per chi deve volare oggi, mercoledì 8 giugno. Sono previste, infatti, una serie di agitazioni che coinvolgono il personale di diverse compagnie. I sindacati preannunciano che, se non verranno accolte le richieste dei lavoratori, ...

infoiteconomia : Sciopero aerei oggi 8 giugno, possibili disagi: ecco quali compagnie low cost si fermano - AleFabbriHA : RT @GruppoHera: #GruppoHera informa che, domani 8 giugno, potrebbero esserci disagi nello svolgimento dei servizi ambientali causa sciopero… - infoiteconomia : Sciopero nel trasporto aereo: l'8 giugno possibili disagi, anche a Malpensa - GruppoHera : #GruppoHera informa che, domani 8 giugno, potrebbero esserci disagi nello svolgimento dei servizi ambientali causa… - in_appennino : RT muoversintoscan '??A #Firenze possibili disagi per probabile materiale in carreggiata in Via Vecchia di Pozzolat… -