Nuova collezione Home di Phlipp Plein al Salone del Mobile 2022 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Philipp Plein presenta una collezione Home di lusso creata insieme ai partner Eichholtz, per l'arredamento, e Zambaiti Parati, per la carta da parati, aziende leader del settore in entrambe le categorie per sviluppare un concetto unico e "nuovo" di lifestyle. La collezione è stata realizzata con materiali pregiati, ricchezza di dettagli, forte iconicità e colore, ingredienti chiave per rendere questa collezione cool, glamour e non convenzionale. "Ho progettato una collezione veramente coinvolgente ed esperienziale. Il design e l'architettura della casa sono cambiati dopo la pandemia e questo mi ha spinto a ripensare il modo in cui le persone dovrebbero sentirsi a casa", ha dichiarato Philipp Plein.

