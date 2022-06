Non è vero che i sanitari ucraini non vaccinati potranno esercitare in Italia (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’8 giugno 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 6 giugno su Facebook, contenente lo screenshot di un documento della Regione Lombardia intitolato “Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a sanitari cittadini ucraini” e il commento: «Direi proprio la decisione più scientifica possibile. Se sei Italiano, medico e non ti vaccini NON lavori. Se sei medico ucraino e non vaccinato, puoi lavorare … ma tutto è fatto per tutelare la salute pubblica ovviamente, no?». Si tratta di una notizia falsa. Il documento della Regione Lombardia è reale e fa riferimento all’articolo 34 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito in legge lo scorso 20 maggio. Tale articolo prevede che i medici, gli infermieri e tutti gli operatori ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’8 giugno 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 6 giugno su Facebook, contenente lo screenshot di un documento della Regione Lombardia intitolato “Avviso pubblico per il conferimento di incarichi acittadini” e il commento: «Direi proprio la decisione più scientifica possibile. Se seino, medico e non ti vaccini NON lavori. Se sei medico ucraino e non vaccinato, puoi lavorare … ma tutto è fatto per tutelare la salute pubblica ovviamente, no?». Si tratta di una notizia falsa. Il documento della Regione Lombardia è reale e fa riferimento all’articolo 34 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito in legge lo scorso 20 maggio. Tale articolo prevede che i medici, gli infermieri e tutti gli operatori ...

