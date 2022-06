MotoGP, Miller dopo la Catalunya: "Il problema non è la moto, ma le gomme" - News (Di mercoledì 8 giugno 2022) Jack Miller ha chiuso la gara sul circuito di Barcellona in quattordicesima posizione. Una gara molto frustrante per lui, anche soprattutto in un momento in cui si fanno sempre forti le voci sul suo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Jackha chiuso la gara sul circuito di Barcellona in quattordicesima posizione. Una gara molto frustrante per lui, anche soprattutto in un momento in cui si fanno sempre forti le voci sul suo ...

Advertising

gp_undar : RT @corsedimoto: JACK MILLER r deluso dai risultati ottenuti in Catalunya e al Mugello. A fine campionato MotoGP l'australiano lascerà la D… - corsedimoto : JACK MILLER r deluso dai risultati ottenuti in Catalunya e al Mugello. A fine campionato MotoGP l'australiano lasce… - JohnsonCW17 : RT @gponedotcom: Enea: 'la carena migliora l'ingresso in curva della moto, la velocità massima resta la stessa. La userò il prima possibile… - Nortnad : MotoGP, Ai Barcellona, Marini, Miller e Bastianini promuovono la nuova carena - Raflifernanda20 : RT @gponedotcom: Enea: 'la carena migliora l'ingresso in curva della moto, la velocità massima resta la stessa. La userò il prima possibile… -