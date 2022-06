Moggi scrive a Lapo Elkann | “Calciopoli? Juve non mi difese Tuo fratello forse partecipò alla farsa”

Advertising

Pall_Gonfiato : #Moggi scrive a #LapoElkann: “#Calciopoli? Juve non mi difese. Tuo fratello forse partecipò alla farsa” -

SalernitanaNews.it

Prima della partita Mazzone 'ha dato addirittura consigli al collega sull'ambiente romano',... Nel 1998 Lucianostrapazza in giornalisti. A modo suo: 'La Juve ha patito illazioni e accuse ...E' convinzione comune che gli azzurri non fossero inferiori alle due milanesi, cosa è successo per tagliarlo fuori Prova a spiegarlo Luciano. L'ex dgsu Libero I GRANATA IN EDICOLA. La rassegna stampa di SalernitanaNews