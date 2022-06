Lory Del Santo, che gaffe: su Instagram si commenta (e si elogia) da sola. «Sei grande, ti adoro» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lory Del Santo non ha preso benissimo la propria eliminazione dall’Isola dei Famosi. A poche ore dalla sua uscita dal reality si è lasciata andare su Twitter a una serie di commenti in seconda persona che hanno lasciato perlessi i fan. Isola dei Famosi, Lory Del Santo si commenta da sola su Twitter: la gaffe della naufraga Non è chiaro se l’abbia fatto di proposito, se sia entrata nel profilo sbagliato – il suo ufficiale – anziché in quelli fake di presunti fan o se sia stato il suo manager a postare, ma poco fa sono comparsi una serie di tweet in cui elogiava il proprio percorso, esprimeva ammirazione per se stessa e si faceva forza da sola. Sulla sua bacheca sono comparse frasi come «Ti ammiro ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 8 giugno 2022)Delnon ha preso benissimo la propria eliminazione dall’Idei Famosi. A poche ore dalla sua uscita dal reality si è lasciata andare su Twitter a una serie di commenti in seconda persona che hanno lasciato perlessi i fan. Idei Famosi,Delsidasu Twitter: ladella naufraga Non è chiaro se l’abbia fatto di proposito, se sia entrata nel profilo sbagliato – il suo ufficiale – anziché in quelli fake di presunti fan o se sia stato il suo manager a postare, ma poco fa sono comparsi una serie di tweet in cuiva il proprio percorso, esprimeva ammirazione per se stessa e si faceva forza da. Sulla sua bacheca sono comparse frasi come «Ti ammiro ...

