“Lo hanno sospeso”. Un posto al sole, la decisione della Rai: pubblico deluso (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un posto al sole, la programmazione Rai cambia all’improvviso e il pubblico non ne sarà molto felice. Purtroppo però bisognerà accettare questa decisione, assunta dall’alto. I vertici della televisione pubblica italiana non potevano fare diversamente e a farne le spese comunque non è solamente questa soap opera. Variazioni sono previste pure per Sei sorelle. A proposito di quest’ultima, il 13 giugno non ci sarà l’appuntamento per dare la linea ad un altro programma per ragioni politiche. Per un posto al sole la programmazione Rai ha invece previsto dei cambiamenti in un’altra data e per motivazioni differenti. Tornando ancora a Sei sorelle, alle 17.20 del 13 giugno non sarà mandata in onda la puntata. E al suo posto avremo lo speciale del TG1 per ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Unal, la programmazione Rai cambia all’improvviso e ilnon ne sarà molto felice. Purtroppo però bisognerà accettare questa, assunta dall’alto. I verticitelevisione pubblica italiana non potevano fare diversamente e a farne le spese comunque non è solamente questa soap opera. Variazioni sono previste pure per Sei sorelle. A proposito di quest’ultima, il 13 giugno non ci sarà l’appuntamento per dare la linea ad un altro programma per ragioni politiche. Per unalla programmazione Rai ha invece previsto dei cambiamenti in un’altra data e per motivazioni differenti. Tornando ancora a Sei sorelle, alle 17.20 del 13 giugno non sarà mandata in onda la puntata. E al suoavremo lo speciale del TG1 per ...

Advertising

mauri48aho : RT @DMicol78: oggi ho conosciuto un infermiere che ha lavorato in ospedale reparto covid. Non può fare la terza dose del vaccino causa trom… - fabiocrivel : RT @DMicol78: oggi ho conosciuto un infermiere che ha lavorato in ospedale reparto covid. Non può fare la terza dose del vaccino causa trom… - Beppe76497565 : RT @DMicol78: oggi ho conosciuto un infermiere che ha lavorato in ospedale reparto covid. Non può fare la terza dose del vaccino causa trom… - marco_disca : RT @DMicol78: oggi ho conosciuto un infermiere che ha lavorato in ospedale reparto covid. Non può fare la terza dose del vaccino causa trom… - Alcesten : RT @DMicol78: oggi ho conosciuto un infermiere che ha lavorato in ospedale reparto covid. Non può fare la terza dose del vaccino causa trom… -